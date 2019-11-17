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Baba-kızı kaza ayırdı

Çorum’un İskilip ilçesinden 20 yaşındaki genç kız, Uşak-Banaz yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybederken, babası ise yaralandı.

Baba-kızı kaza ayırdı

Çorum’un İskilip ilçesinden 20 yaşındaki genç kız, Uşak-Banaz yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybederken, babası ise yaralandı.

17 Kasım 2019 Pazar 18:16
Baba-kızı kaza ayırdı

Edinilen bilgiye göre, Tayyar Koca (46) idaresindeki 06 BDE 189 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde bulunan Süleyman Demirbaş’ın kullandığı 76 DH 551 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Tayyar Koca yaralanırken, kızı Hilal Koca ise hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile Uşak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tayyar Koca’nın hayati tehlikesinin olmadığı kazada hayatını kaybeden Hilal Koca’nın cenazesi, İskilip İlçesine bağlı Karmış Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (İHA)

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