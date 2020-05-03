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Baba - kız aynı gün vefat etti

Çorum Merkez Üçköy Köyü’nden bir baba ve kızı aynı gün hayata veda etti.

03 Mayıs 2020 Pazar 10:17
Baba - kız aynı gün vefat etti

Aşçılık yapan baba Etem Ergen (53) yakalandığı kanser hastalığından dolayı vefat ederken, bir süredir bunalımda olan kızı Gizem Ergen ise evinde ölü bulundu.

Genç kadın, bir çocuk annesiydi.

Edinilen bilgiye göre; bir süredir kendisinden haber alınamayan Gizem Ergen isimli kadın, yakınlarının evin kapısını açıp içeri girmesi üzerine mutfak bölümünde hareketsiz yatarken bulundu.

Gizem Ergen’nin nefes almadığını gören yakınları, 112 ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü tespit ederken, 3 yaşındaki küçük çocuğu ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖLÜM BABA KIZI AYNI GÜN YAKALADI...

Gizem Ergen, hayatını kaybettiği aynı gün Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisi gören babası Etem Ergen de (53) vefat etti.

Acı bir tesadüf sonucu baba ve kızını aynı gün kaybeden Üçköylüler, derin bir üzüntü içerisinde.

Etem Ergen ve kızı Gizem Ergen’in cenazeleri bugün saat 10.00’da Üçköy Köyü Derneğinden alınarak öğle namazına müteakip köy mezarlığında toprağa verilecek.

Son Güncelleme: 03.05.2020 11:21
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