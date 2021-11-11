Aziz Çınar’ı kaybettik 

Merhum Menşure ve Süleyman Çınar’ın oğlu olan Aziz Çınar Sarimbey Köyü’nde çiftçilik yapıyordu.

Hayriye Çınar'ın eşi, Köy Muhtarı Tanju Çınar, İstanbul Okan Üniversitesi idari personeli Bircan Çınar, İş Makinesi operatörü Taner ve Ufuk Çınar’ın babası olan Aziz Çınar’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ancak sabah saatlerinde köylerindeki evinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Durumun yakınları tarafından 112 Acil’e bildirilmesi üzerine köye gelen ekipler Aziz Çınar’a ilk müdaheleyi evinde yaptı. Ambulansla Hastane Acil Servisine kaldırılan Çınar, doktorlarca yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Umut Haber Gazetesi ve Umut Radyo kurucusu Uğur Çınar’ın amca oğlu merhum Muzaffer, Adil ve Nizamettin Çınar’ın kardeşi Celal, Güher,Hatice ve Gül Çınar’ın ağabeyi olan Aziz Çınar’a Allah’tan rahmet diliyoruz.

Aziz Çınar'ın cenazesi yarın ( 12 Kasım 2021 Cuma ) saat 13.00'te Hacı Bektaş Veli Vakfı Cemevi'nde yapılacak olan tören sonrası doğum yeri olan Sarimbey Köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

