Azime Çiftçi’den Mecitözü Halk Eğitim Merkezi’ne ziyaret

Azime Çiftçi, ilk olarak Mecitözü Halk Eğitim Merkezi’ne giderek burada kursiyerlerle ve kurs öğreticileri ile sohbet etti. Burada el emeği, göz nuru ürünleri inceleyen Azime Çiftçi, Mecitözü HEM’in faaliyet ve çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Çiftçi, emek verilen ürünlerin farklı ve bir o kadar güzel sunumla yörenin kültürünü ön plana çıkardığını belirterek, nakış ve süslemelerin kültürümüzü canlı tuttuğunu, aile bütçesine de ekonomik olarak katkı sağladığını dile getirdi.



Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurslara katılan kursiyerler gösterdiği yakın ilgi ve ziyaretlerinden dolayı Azime Çiftçi’ye teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade etti.

Mecitözü HEM ziyareti sonrasında Geykoca Köyü ve Köprübaşı Köyünü de ziyaret eden Azime Çiftçi, köyde yaşayan kadınların, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarette Azime Çiftçi’ye Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın eşi Gülşen Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in eşi Füsun Gülser ve Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı’nın eşi de eşlik etti.



(Haber Merkezi)

