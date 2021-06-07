Azime Çiftçi’den Çocuk Evleri Sitesi ziyareti

Gerçekleştirilen ziyarete Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın eşi Gülşen Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in eşi Füsun Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu’nun eşi Yasemin Uzunoğlu eşlik etti.

Ziyarette Azime Çiftçi ve protokol eşleri, çocukların ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla bol bol sohbet eden Azime Çiftçi, çocukların eğitimleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Çocuklar ise kendileri ile yakından ilgilenen Azime Çiftçi ve protokol eşlerine teşekkürlerini ilettiler.

(Haber Merkezi)

