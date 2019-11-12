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Azime Çiftçi Ortaköy’de

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Ortaköy’de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Azime Çiftçi Ortaköy’de

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Ortaköy’de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

12 Kasım 2019 Salı 21:50
Azime Çiftçi Ortaköy’de

Ortaköy ziyaretine, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’in eşi Azize Figen Erdinç, Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın eşi Gülşen Orhan, Boğazkale, Mecitözü, Oğuzlar, Sungurlu ve Ortaköy ilçelerinin kaymakam eşleri, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu’nun eşi Yasemin Uzunoğlu, Valilik Hukuk Müşaviri Yavuz Akyol'un eşi Özgül Akyol, İlçe Jandarma Komutanı'nın eşi ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir'in eşi Akgül İspir katıldı.

Azime Çiftçi, beraberindekilerle birlikte, şehit ailesini ve Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursları ziyaret etti, 100. Yıl 100. Yıl İlkokulu’nda da Zekâ ve Akıl Oyunları Sınıfı’nı açtı.

Bu ziyaretlerden sonra ise İncesu Kanyonu gezildi.

(Haber Merkezi)

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