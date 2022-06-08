Azime Çiftçi Kargı’da sergi açılışına katıldı
Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Kargı Sanat Sokağı etkinlikleri kapsamında ilçe okulları ve İlçe Halk Eğitim Merkezi’nce kurulan serginin açılışını yaptı.
Güncel 08.06.2022, 18:52
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Öğrenciler tarafından hazırlanan eserleri inceleyen Çiftçi, özellikle Kargı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yapılan el sanatları ürünlerini incelerken, unutulmaya yüz tutmuş eserlerden olan tarihi Kargı bezinden dokunan kumaşları çok beğendiğini ifade etti.
Azime Çiftçi, sergi açılışı sonrası Şehit Uzman Çvş. Suat Yaşar’ın ailesini de ziyaret etti.
(Haber Merkezi)
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