Azime Çiftçi, Glutensiz Mutfağın açılışını yaptı

Gerçekleştirilen etkinlikte Azime Çiftçi, protokol eşleri ve dernek temsilcileri tarafından Glutensiz Mutfağın açılışı yapıldı. Azime Çiftçi “Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi hakkında bilgiler aldıktan sonra glutensiz mutfağı inceleyerek glutensiz kurabiye hazırladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce kabul edilen proje kapsamında dernek tarafından oluşturulan Glutensiz Mutfak'ta 30 kursiyere glutensiz yiyecek yapımı için alanında uzman şef ve şef yardımcıları tarafından eğitimler verileceğini ifade eden Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Valimizin eşi Azime Çiftçi’nin glütensiz mutfağımıza gelmesinden büyük onur duyduk. Gösterdiği yakın ilgi ve projemize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki etkinliklerimizde kendisini misafir etmekten mutluluk duyacağımızı ve her zaman beklediğimizi belirtmek isterim” dedi.

Ziyarette Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın eşi Gülşen Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in eşi Füsun Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu’nun eşi Yasemin Uzunoğlu hazır bulundu.

(Haber Merkezi)

