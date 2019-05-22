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Azime Çiftçi çocuklarla iftar yemeğinde buluştu

Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne bağlı evlerde kalan çocuklar ile iftarda buluştu.

Azime Çiftçi çocuklarla iftar yemeğinde buluştu

Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne bağlı evlerde kalan çocuklar ile iftarda buluştu.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 20:31
Azime Çiftçi çocuklarla iftar yemeğinde buluştu

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen iftara Azime Çiftçi ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın eşi Ebru Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Levent Tuzcu ve İl Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz’ın eşleri de katıldı.

Çocuklarla sohbet ederek onlarla yakından ilgilenen Azime Çiftçi ile diğer protokol üyelerinin eşleri çocuk evlerinin mevcut durumu ve çocuklar hakkında da bilgiler aldı.

Yemeğin ardından kuruluşta kalan çocuklar Azime Çiftçi ve protokol eşlerine çiçek takdimde bulunarak Anneler Günü’nü de kutladılar.

(Bülent USLU)

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