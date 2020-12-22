Azerin'den şehit Aybüke öğretmenin mezarına ziyaret

Çorum Belediyesinin davetlisi olarak kente gelen ünlü sanatçı Azerin,Çorum'dan ayrılmadan önce şehit Aybüke Yalçın’ın Osmancık ilçesindeki kabrini ziyaret ederek çiçek bırakıp dua etti.

Her zaman şehit Aybüke Yalçın’ın mezarını ziyaret etmeyi arzu ettiğini dile getiren Azerin, "Çok şükür bugüne, nasip oldu” dedi. Aybüke öğretmen başta olmak üzere tüm şehitleri saygıyla andığını söyleyen Azerin “İnşallah Türkiye Cumhuriyeti terör örgütü PKK’nın kökünü kesecek” şeklinde konuştu.

Azerin ayrıca şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın ile telefon görüşmesi yaptı.

Azerin, “Aybüke öğretmen hepimizin evladı. Sadece Türkiye’de değil Azerbaycan’da da herkesin kalbinde yaşayacak” ifadelerini kullandı.