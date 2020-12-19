Azerin Çorum sokaklarında “Çırpınırdı Karadeniz” türküsünü söyledi

Çorum Web TV aracığıyla canlı olarak yayınlanacak bir söyleşi için Çorum’a gelen ünlü sanatçı, önce Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Aşgın'ı makamında ziyaret eden sanatçı, Çorum'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 'Barışın kardeşliğin, dünyanın merkezine hoşgeldiniz.' diyerek ünlü sanatçıyı karşılayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Azerin’in Çorum Web TV’den canlı yayınlanacak konser için geldiğini söyledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan ünlü sanatçı , her iki ülkeyi de öz vatanı olarak gördüğünü, Türkiye'nin zorlu savaş günlerinde Azerbaycan'a destek olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan'ı "bir ananın ikiz evladı" gibi gördüğünü belirten Azerin, "Türkiye Cumhuriyeti, öncesinde Osmanlı devleti, Azerbaycan'ın yanında olmuş. Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza savaşan gardaşlarız biz. Ben her zaman diyorum ki, biz iki bedende bir can değiliz, biz bir bedende bir canız. Bir ananın ikiz evladıdır Türkiye ile Azerbaycan. Öz Oğuz Türkleriyiz." dedi.

Karabağ'daki savaş sürecinde sağlanan destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür eden Azerin, "Bu coğrafyada bir daha göstermiş olduk ki çok büyük söz sahibiyiz. Bu coğrafyada biz olmadan hiçbir şey hallolamaz." ifadesini kullandı.

"Çırpınırdı Karadeniz" türküsünde de belirttiği gibi "Azerbaycan bayrağının, yani Türk'ün şanlı bayrağının Karabağ'da dalgalandığını söyledi.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Azerin Saat Kulesi'nde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü sanatçı 'Saat Kulesi önünde 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısının nakaratını okumayı da ihmal etmedi. Azerin ayrıca basın mensupları ile Türk ve Azerbaycan bayrakları ile poz verdi.