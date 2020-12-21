Azerin büyük beğeni topladı

Çorum konseri öncesinde ilk olarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Azerin, daha sonra Saat Kulesi önünde “Çırpınırdı Karadeniz”i seslendirdi.

Sonrasında Devlet Tiyatrosu Salonu’nda seyircisiz konser veren Azerin, “Çırpınırdı Karadeniz” ve “Ölürüm Türkiye’m” gibi birçok sevilen türkü ile adeta kulakların pasını sildi. Konser Çorum Web tv’den canlı yayınlanırken, konser sonrası Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Azerin’e çiçek takdim etti.

(Haber Merkezi)