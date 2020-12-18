Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin, bugün Çorum’da konser verecek. “Çırpınırdı Karadeniz” türküsüyle milyonların tanıdığı ve sevdiği Azerin’in vereceği konser Çorum Web TV’den canlı yayınlanacak.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 2020 yılı içerisinde yapılacak kültür sanat etkinlikleri arasında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapmayı planladıkları Azerin Konseri’nin pandemi nedeniyle ertelendiğini hatırlatarak konserin bu akşam saat 19.00’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ertelenen konserin bugün Çorum Web TV aracılığıyla çevrimiçi yapılacağını vurgulayan Yağbat; “Azerbaycan’ın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Azerin, Çorum’da unutulmaz bir konser verecek. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en üst düzeye çıktığı bu dönemde böyle bir konserin yapılacak olmasını çok önemsiyoruz. Konser Çorum Web TV aracığıyla canlı olarak yayınlanacak ve seyirci alınmayacaktır” dedi.

İsmail Yağbat ayrıca konser sonrasında saat 21.00’de sanatçı ile bir söyleşi yapılacağını da sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)