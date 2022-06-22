Azerbaycanlı yazar Adilgızı Çorum’da araştırma yaptı
Türkiye’deki şehitlikleri gezerek kitaplaştıracağı kahramanlık hikayelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da hediye edecek olan Azerbaycanlı yazar Gülsüm Adilgızı Çorum’da araştırma yaptı.
Güncel 22.06.2022, 19:34
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Azerbaycanlı Yazar Gülsüm Adilgızı’na Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, eşlik ederek Çorum Şehitliği hakkında bilgi verdi.
Belediye Başkanı Aşgın, “Şehitlik makamına gösterdiğimiz teveccühü takdir eden yazarımıza, kitap hediyesi için teşekkür ediyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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