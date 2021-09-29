TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı ve gençlerin katıldığı basın açıklamasını TÜGVA Çorum Üniversite Koordinatörü Ali Necefzade okudu.

Bir yıl önce bu tarihlerde başlayan ve 44 gün süren İkinci Karabağ–Vatan Savaşı’nın Azerbaycan’ın büyük zaferi ile sonuçlandığını kaydeden Necefzade, “Karabağ, 1988 yılından beri çözümsüz bir şekilde günümüze kadar gelen ve “donmuş çatışma” olarak nitelendirilmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in liderliğinde kazanılan bu şanlı zafer, tarihe altın harflerle yazılırken, Türkiye olarak bir kez daha kardeşlerimizin yanındaydık” dedi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın tarih boyunca en çetin dönemlerini birbirine uzattığı kardeş eliyle geçirdiğini belirten Necefzade, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bundan 103 yıl önce, 1918 yılında Nuri Paşa’nın komutanlığı ile Türk Kafkas İslam Ordusu’nun uzun süren savaşlardan sonra Bakü’yü işgalden kurtarması, Azerbaycan için önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Azerbaycan halkının “Umumilli” lideri Haydar Aliyev’in söylediği gibi, ‘Türk ordusunun Bakü’ye gelmesi, Ermeni çetelerinin saldırılarından kurtarması, her bir Azerbaycanlının kalbinde yaşıyor. Azerbaycan halkı bu ağır dönemde Türk halkının ona gösterdiği yardımı hiçbir zaman unutmayacaktır.’

Bu tarihi bağın devamı olarak, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarımızın birbirine “gardaş” diye seslenmesi, ay yıldızlı bayraklarımızın beraber dalgalanması; dostlarımız için gurur, düşmanlarımız için en net gözdağıdır.

Vatan Savaşı’nın zaferle sonuçlanması, bölgedeki güç dengelerinin değişmesine neden olurken, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğin yeni bir nişanesi olarak tarihe geçmiştir.

Bu birlik siyaset üstü bir birliktir! Bu birlik manevi bir birliktir! Bu birlik tarihe altın harflerle yazılmış bir kardeşliktir!

Türkiye’nin Gençlik Vakfı olarak bir kez daha diyoruz ki; can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu siyasi-manevi destek ile gücümüze güç kattığımızın farkındayız. Biliyoruz ki tüm dünya; Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sarsılmaz ve ebedi bir birliğe sahip olduğuna bir kez daha şahit oldu.

Kardeşlerimizin Karabağ’da elde ettiği şanlı zafer için kanını ve canını hiçe sayan şehitlerimizi, zaferin yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ve bir kez daha “İki devlet tek millet” olduğumuzu dile getiriyoruz.” (Haber Merkezi)

