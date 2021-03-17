Azerbaycan ve Türkiye arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'dan itibaren başlıyor

Azerbaycan ve Türk vatandaşları 1 Nisan’dan itibaren kimlikle seyahat edebilecek.

Azerbaycan ve Türkiye arasında Bakü'de imzalanan Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 No'lu Protokol 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türk vatandaşları 1 Nisan tarihten itibaren kimlik kartlarını sınır evrakı olarak kullanabilecekleri belirtildi.