Ayyıldız Hareketi Çorum temsilcisi Bedii Onan oldu

Yazılı bir basın açıklaması yaparak Ayyıldız Hareketi’ni anlatan Bedii Onan, hayatında duyup öğrendiği ilk siyasi sloganın “Ülkümüz göklerde bir sancak, biz Allah’ın önünde eğiliriz ancak” ifadesi olduğunu vurguladı.

Emekli olduktan sonra Türk milliyetçiliği fikrinin iktidar olması için siyaset hayatı içerisine dahil olmayı düşündüğünü, lakin geçmişine ve yakın dönemdeki gayretine rağmen siyasette yol vermeyenlerin ve yönetenlerin engelleri ile karşılaştığını söyleyen Onan, “Uzun bir süredir İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ’ı takip etmekteydim. Sosyal medya üzerinden edilen takip, yazışma ve yorumlar yol birliği oluşturunca kendisi ile Ankara'da yüz yüze görüşme imkanı buldum. Bunun yanı sıra uzun yıllar üyesi ve mensubu olmaktan gurur duyduğum Türk Eğitim Sen’in ve Kamu Sen başkanlığı yapan Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile de görüşmelerimiz devam etti. Bu diyalogların sonunda, yazmış olduğu son kitabı şahsıma imzalayıp hediye etmesinin akabinde Ümit Özdağ tarafından Ayyıldız Hareketi İl Koordinatörlüğü görevi tarafıma tevdi edildi. Bu kutlu görevi tarafıma tevdi etmesinden büyük bir onur duyduğumu belirtmek isterim” dedi.

Ümit Özdağ’ın başında bulunduğu ve lideri olduğu hareketin adının Ayyıldız Hareketi, logosunda ise ay ve yıldız kullanıldığını, logonun altında “Atatürk çizgisinde milliyetçi bir hareket” cümlesi bulunduğunu belirten Onan, Ayyıldız hareketinin Çorum’da büyüyeceğine inandığını, ülkenin sorunlarını bildiklerini ve üstesinden gelecek birikime sahip olduklarını, yakın bir zamanda da partileşeceklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

