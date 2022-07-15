Ayyıldız Anıtı açıldı

Geleneksel motiflerin yer aldığı anıtın açılışına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, açılışta yaptığı konuşmada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün çok önemli ve özel bir gün olduğunu vurguladı. Tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden tüm gazileri rahmetle ve minnette anan Aşgın, Ayyıldız Anıtı’nın özel bir anlamı olduğunu anlattı.

Anıtta yer alan pek çok figürün özel bir anlamı olduğunu kaydeden Aşgın, kültürümüzde çok önemli bir sembolik değeri olan laleyi ay yıldızla buluşturduklarını söyledi.

Ay ve yıldızın en güzel ihtişamıyla anıtta yer aldığını belirten Aşgın, “Yeryüzünde tüm mazlumların umudu olan yüce Türk devletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor. Bu figürün çok özel çok güzel anlamları var. Biz kökleri mazide olan, geleceğe umutla bakan ve geçmişinden, değerlerinden, dininden gücünü alan çok büyük bir milletiz. Selçuklu’yla aleme nizam verdik, ortadaki figürler Selçuklu, Osmanlı’yla adaleti hakim kıldık, lale Osmanlı’yı temsil ediyor. Ve üzerindeki ay yıldız da şu anda nerede zulüm varsa nerede mazlum varsa onun imdadına yetişen Türkiye Cumhuriyetini ifade ediyor.” dedi.

Aşgın, Ayyıldız anıtının bu anlatılarıyla özellikle gençler için çok anlamlı olduğunu sözlerine ekledi.

Aşgın’ın konuşmasının ardından katılımcılar birlikte anıtın kurdelesini kesti. (Nurdan AKBAŞ)

