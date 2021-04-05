Ayvazoğlu’nun kayınbiraderi Kürşat Cengiz virüs kurbanı 

22. Dönem CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun kayınbiraderi Kürşat Cengiz (64), koronavirüs tedavisi gördüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.

Nermin Cengiz’in eşi, İnş.Müh. Serhat Cengiz ve İktisatçı Sarper Cengiz’in babaları, emekli öğretmen Ülkü Ayvazoğlu’nun kardeşi, öğretmen Ali Rıza Cengiz’in ağabeyi olan Kürşat Cengiz, testinin pozitif çıkması üzerine Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, daha sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkedilmişti.

Kürşat Cengiz’in cenazesi, yarın Ereğli’de toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

