Aytunç Faydacı yaşamını yitirdi

Bir süre önce dengesini kaybederek merdivenden düşen Faydacı, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun bir süredir tedavi görüyordu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Faydacı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aytunç Faydacı’nın ölümü ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Aslen Mecitözülü olan Faydacı, bugün saat 14.00’da Çorum Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

