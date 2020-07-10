Aytuğ Atıcı, Çorum’da partililerle buluştu

Atıcı, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri ve bazı partililerle birlikte sohbet toplantısı düzenledi.

Toplantıda parti çalışmaları ve 25-26 Temmuz’da yapılacak olan kurultay süreci değerlendirildi.