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Ayten Kakaç toprağa verildi

Geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucunda hayatını kaybeden Çorum’un tanınmış işadamlarından İsmail Kakaç’ın eşi, Ünal Kakaç, Yurdagül Sivri, M. Ali Kakaç, Figen Kakaç ve Bülent Kakaç ile 19 Haziran 2019 tarihinde genç yaşta kaybettiğimiz merhum Levent Kakaç’ın anneleri Ayten Kakaç (80), son yolculuğuna uğurlandı.

Ayten Kakaç toprağa verildi

Geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucunda hayatını kaybeden Çorum’un tanınmış işadamlarından İsmail Kakaç’ın eşi, Ünal Kakaç, Yurdagül Sivri, M. Ali Kakaç, Figen Kakaç ve Bülent Kakaç ile 19 Haziran 2019 tarihinde genç yaşta kaybettiğimiz merhum Levent Kakaç’ın anneleri Ayten Kakaç (80), son yolculuğuna uğurlandı.

09 Şubat 2020 Pazar 18:04
Ayten Kakaç toprağa verildi

Ayten Kakaç’ın cenazesi, Cumartesi günü saat 10.30’da Hacı Bektaş Vakfı’ndan alınarak Ulucami’ye getirildi ve öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ayten Kakaç’ın cenazesine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 20. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Belediye-İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Öte yandan Mustafa ve Mesut Erdem’in babaları, Mehmet Erdem ve İbrahim Çelen’in kayınpederi Elmalı Köyü’nden gelme eski pehlivanlardan Celal Erdem de Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye ve merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)

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