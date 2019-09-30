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Ayten Akcan'a en iyi bildiri ödülü

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Ayten Akcan, Haziran Ayında Kıbrıs’ta yapılan Uluslararası 3. EMI Kongre’sinde Sosyal Bilimler alanında en iyi bildiri ödülünü aldı. 

Ayten Akcan'a en iyi bildiri ödülü

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Ayten Akcan, Haziran Ayında Kıbrıs’ta yapılan Uluslararası 3. EMI Kongre’sinde Sosyal Bilimler alanında en iyi bildiri ödülünü aldı. 

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:18
Ayten Akcan'a en iyi bildiri ödülü

3. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinin ev sahipliğinde 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde Lefkoşa'da, Nişantaşı Üniversitesi, Kazakistan Yesenov Üniversitesi, EMI Journal ve Dilkur Akademisi işbirliği ile düzenlendi. 
Lefkoşa’da düzenlenen kongrede Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Ayten Akcan, “Çin Kültüründeki Tao Anlayışının Eski Çağlarda Türk Yönetim Sistemindeki Karşılığı Meselesi Üzerine Bir İnceleme” başlıklı bildirisi ile 3. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresinde en iyi bildiri ödülünü kazandı. 
Kongre katılan davetliler Magosa, Girne ve Lefkoşa’nın tarihi ve turistlik yerlerini gezdiler. 

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