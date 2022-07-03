Aysel Sönmez vefat etti
Merhum Hakim Kemal Sönmez'in eşi Aysel Sönmez dün akşam hayatını kaybetti.
Güncel 03.07.2022, 10:02
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Çorum eşrafından Alaybeyoğulları’ndan, merhum Hüseyin Hüsnü Atalay ve merhume Huriye Atalay'ın kızı, merhum Hakim Kemal Sönmez'in eşi, Tayfun ve Ceyhun Sönmez'in annesi, merhum Halim Atalay’ın, merhume Melahat Atalay’ın, Erdoğan Atalay’ın ve merhum Erol Alaybeyoğlu’nun kardeşleri Aysel Sönmez'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip (3 Temmuz 2022 Pazar) Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
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