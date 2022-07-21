Aysel Coşkun defnedildi

Çorum’un Alaca İlçesi’nin tanınmış işadamlarından merhum Halim Coşkun’un eşi, Kaleli Şirketler Grubu sahibi işadamı Selahattin Kaleli’nin ablası, Dr. Vahit Demiran’ın kayınvalidesi, Ayla Coşkun, Ayşe Demiran, Burhan Murat Coşkun ve merhum Mustafa Coşkun’un anneleri Aysel Coşkun (82) geçtiğimiz akşam 23.00’de hayatını kaybetmişti.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu Ankara İbni Sina Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören ve hastanede hayatını kaybeden Aysel Coşkun’un cenazesi Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Ulucami’de ayrıca Belediye Meclis Üyesi Tuncel Gürgen’in kayınbiraderi, merhum İrfan Yılmaz’ın oğlu Yüksel Yılmaz ile İskilip’ten gelme emekli öğretmen Selman Derici’nin hanımı, Ali, Nuri ve Mustafa Derici’nin annesi Yüksel Derici’nin de cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diler.



(Volkan SINAYUÇ)

