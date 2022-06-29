Ayşe Malkoç defnedildi
Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Mustafa Malkoç annesini kaybetti.
Dodurga Berk Köyü’nden gelme Ayşe Malkoç önceki gün hayatını kaybetti. Ayşe Malkoç’un cenazesi öğle namazına müteakip Berk Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Belediye’de çalışan Mustafa Malkoç’un annesi ve AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğan’ın kız kardeşi olan Ayşe Malkoç’un cenazesine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmnancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl, Merkez İlçe ve İlçe Teşkilat yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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