Ayşe & Emin çifti hayatını birleştirdi

Rofe-Ahmet Orhan Çöplü çiftinin kızları Ayşe ile Hanife-Alaattin Longa çiftinin oğulları Emin’in düğün töreni geçtiğimiz Cumartesi günü Yıldız Park Düğün Salonu 4 No’lu salonda gerçekleştirildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, şahitliklerini ise AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı yaptı.

ÇORUM HABER, Çöplü ve Longa ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Hüseyin AŞKIN)