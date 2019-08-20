Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95286
ALTIN
272.034
DOLAR
5.6605
STERLİN
6.8523
EURO
6.2795

Ayşe & Emin çifti hayatını birleştirdi

Vali Atıl Uzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdülhaluk Longa’nın Matematik Öğretmeni olan kardeşi Emin Longa, Gıda Mühendisi Ayşe Çöplü (Longa) ile hayatını birleştirdi.

Ayşe & Emin çifti hayatını birleştirdi

Vali Atıl Uzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdülhaluk Longa’nın Matematik Öğretmeni olan kardeşi Emin Longa, Gıda Mühendisi Ayşe Çöplü (Longa) ile hayatını birleştirdi.

20 Ağustos 2019 Salı 00:39
Ayşe & Emin çifti hayatını birleştirdi

Rofe-Ahmet Orhan Çöplü çiftinin kızları Ayşe ile Hanife-Alaattin Longa çiftinin oğulları Emin’in düğün töreni geçtiğimiz Cumartesi günü Yıldız Park Düğün Salonu 4 No’lu salonda gerçekleştirildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, şahitliklerini ise AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı yaptı.

ÇORUM HABER, Çöplü ve Longa ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Hüseyin AŞKIN)

Son Güncelleme: 20.08.2019 00:39
İlgili Haberler
Aşgın, dış kulvardan atağa kalktı
Aşgın, dış kulvardan atağa kalktı
Bilan’dan Vali Yardımcısı Yüksel’e teşekkür ziyareti
Bilan’dan Vali Yardımcısı Yüksel’e teşekkür ziyareti
“Şehit yakınları ve gazilere karşı incitici davranışlar son bulmalı”
“Şehit yakınları ve gazilere karşı incitici davranışlar son bulmalı”
Ozan Eröksüz, şiirde birincilik ödülünü aldı
Ozan Eröksüz, şiirde birincilik ödülünü aldı
“Aydınlanma düşüncesinin temel taşlarından bir sanatçı”
“Aydınlanma düşüncesinin temel taşlarından bir sanatçı”
Çorumlu üzgün, öfkeli, ama asla umutsuz değil
Çorumlu üzgün, öfkeli, ama asla umutsuz değil
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim