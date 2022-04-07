Ayşe Binhan Daldal hayatını kaybetti
Merhum Ömer Faruk Daldal’ın eşi, kütüphaneden emekli Hakkı Bülhan Ertekin’in kardeşi, Hacer Alçık, Sevil Höke, merhum Hüseyin Daldal, Hıfsiye Ümran Çil, Işınsu Erduran ve Hasan Daldal’ın anneleri Ayşe Binhan Daldal hayata veda etti.
Güncel 07.04.2022, 18:43
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Merhumenin cenazesi yarın (8 Nisan 2022 Cuma) Ulucami’de Cuma Namazı’na müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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