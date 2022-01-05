İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, “Yaptığımız konuşmalarda, açıklamalarda ayrıştırıcı bir dil değil, birleştirici bir dil kullanalım” dedi.

İl Genel Meclisi’nde önceki gün AK Partili Abdullah Uysal’ın CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel’i hedef alan konuşmasının ardından yaşanan gerginlik dün de devam etti.

Dün gerçekleştirilen üçüncü oturumda gündem maddelerine geçmeden önce bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş, “Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize en iyi hizmeti verebilmek için mücadele veriyoruz. Burada önemli olan iyi bir iz bırakmak. Sizlerden istirhamım, lütfen siyasetle ilgili gündem dışı söz almayın. Köylerimize, kırsal alana yapılması gereken yatırımlarla ilgili mücadele verelim. Siyaseti TBMM’dekiler yapsın. Bizler de tabi ki siyasetçiyim ama önceliğimiz ilçelerimize, köylerimize hizmet götürmektir. Bu nedenle ayrıştırıcı değil, birleştirici olalım” dedi.

KARAGÖZ VE UYSAL’DAN İLGİNÇ ÇIKIŞ

Bektaş’ın “birleştirici olalım” şeklindeki uyarısına rağmen AK Partili Abdurrahman Karagöz ve Abdullah Uysal, önceki günkü yaşanan gerginliği devam ettirmek istercesine konuştular.

Karagöz, “Abdullah bey bir yanlış söze dikkat çekmek istedi. Aleviler de Müslüman, bunun dışında değiller ki. Özgür Özel’e CHP’lilerin de tepki vermesi lazımdı” derken, Uysal ise “Burası yerel bir parlamento. Dine hakaret ediliyor ve bize de ‘susun’ deniliyorsa yazıklar olsun bize” ifadelerini kullandı.

“DİNİ SİYASETE ALET ETMEYİN”

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek de, “Din, o kadar temiz bir duygu ki, lütfen bırakın o temizlik vicdanlarda yaşasın. Dini siyasete alet etmeyin” dedi.

CHP’li Suat Atalay ise, “Bize burada siyaset yapmayın diyen sizlersiniz. O zaman bizim söylediğimize de sizlerin katlanması lazım” diyerek, önceki gün yaşananlara tepkisini dile getirdi.

CHP’li Üye İlhami Türksal da “Meclis’te sürekli birlik ve beraberliğin öneminden bahsediyoruz. Bizim için öncelik, Çorum’a hizmet etmektir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

(Taner ŞİMŞEK)

