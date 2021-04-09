“Ayrımcı ve baskıcı uygulamalar sürüyor”

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Büro Emekçileri Sendikası Çorum Şube Başkanı Emrah Azapçı, “Konfederasyonumuz KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası(BTS)’nın örgütlü olduğu TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ yönetimleri tarafından BTS ye yönelik ayrımcı ve baskıcı uygulamalar artarak sürmektedir. Bu kurumların yöneticileri hukuka aykırı olarak BTS üye ve yöneticileri hakkında sürgün kararları vermeye devam etmektedir” dedi.

Hukuka aykırı bu uygulamalar karşısında mücadelesini sürdüren BTS’nin mücadelesini desteklemek adına ülke genelinde yapılan faks eylemine Çorum’dan da katkıda bulunduklarını kaydeden Azapçı, “Baskılar ve sürgünler bizi yıldıramaz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)