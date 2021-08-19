Ayni yardımlar fuar alanında toplanıyor

Çorum Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangın ve sel felaketleri sonrası Cumhurbaşkanlığı kararıyla açılan insani yardım kampanyası hakkında bilgi verildi. Açıklama şöyle:

“Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile insani yardım kampanyası başlatılmıştır.

Kampanyaya nakdi destekte bulunmak isteyen kurum/kuruluş veya vatandaşlarımız, ‘YANGIN’ ya da ‘SEL’ yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (1 SMS 10 TL’dir) ya da Afad.gov.tr sitesi üzerinden “’Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası’ kısmına girilerek burada yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.

Ayni yardımda bulunmak isteyen kurum/kuruluş veya vatandaşlarımız temin ettikleri ürün veya malzemeleri, Ticaret ve Sanayi Odasının fuar alanındaki depolarına, buraya ulaştıramayan vatandaşlarımız ise Çorum Belediyesine veya Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ulaştırabilirler.” (Haber Merkezi)

