Aynı olaya müdahale için giden iki polis otosu çarpıştı kazada 2 polis yaralandı

Kaza saat 00.30 sıralarında Gazi Caddesi'ndeki Pirbaba Parkı'nda meydana geldi. İki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memurunun telsizden takviye ekip istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Destek için hızla olay yerine ulaşmaya çalışan iki polis aracı, Gazi Caddesi Bahabey Kavşağı'nda çarpıştı. Bir polis memurunun anonsu üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Komiser Miraç Erol ve polis memuru Mustafa Ovalı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddenin uzun süre araç trafiğine kapatıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, gazetecilere yaptığı açıklamada iki yaralı arkadaşımız var. Birisinin kolu kırıldı. Ekiplerimiz kavgaya müdahale etmek için gittikleri sırada kayganlaşan yolda kaza yaptılar” dedi.

Öte yandan kavgaya karıştıkları belirtilen üç kişi gözaltına alınırken, kaçan üç kişinin de yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)