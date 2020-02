“Aynı işletmede araba lastiği ve ekmek satılmaz”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerde her sektörden ürün satışının esnaf ve sanatkarları mağdur ettiğini ifade ederek, bu marketlerde ekmek, peynir, zeytinin yanında beyaz eşya, araba lastiği, ev boyası, yatak örtüsü gibi birbiriyle alakası olmayan tüm ürünlerin satışa sunulduğunu, bunların yanı sıra mevsime ve döneme göre ürün çeşitliliği artarken yaz aylarında mangal araç ve gereçleri, bayramlarda ve özel günlerde hediyelik eşyalar, okul açılış dönemlerinde kırtasiye gibi her türlü ürünün satıldığını dile getirdi. Bunun da beraberinde onlarca sektördeki esnaf ve sanatkârı mağdur ettiğini anlatan Palandöken, yıllardır aynı ürünü satan, müşteriye ürün içeriği hakkında bilgi veren, sattığı ürüne sahip çıkan esnafın zincir marketlerin her türlü ürünü satması nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini. Kısıtlı sermayesi ile evini, ailesini geçindiren, yanında çalıştırdığı elemanlarla devlete yük olmadan istihdama katkı sağlayan esnafın bu haksız rekabetin bir an önce önlenmesini beklediğini kaydetti.