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“Aynı işletmede araba lastiği ve ekmek satılmaz”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerde her sektörden ürün satışının esnaf ve sanatkarları mağdur ettiğini ifade ederek, bu marketlerde ekmek, peynir, zeytinin yanında beyaz eşya, araba lastiği, ev boyası, yatak örtüsü gibi birbiriyle alakası olmayan tüm ürünlerin satışa sunulduğunu, bunların yanı sıra mevsime ve döneme göre ürün çeşitliliği artarken yaz aylarında mangal araç ve gereçleri, bayramlarda ve özel günlerde hediyelik eşyalar, okul açılış dönemlerinde kırtasiye gibi her türlü ürünün satıldığını dile getirdi. Bunun da beraberinde onlarca sektördeki esnaf ve sanatkârı mağdur ettiğini anlatan Palandöken, yıllardır aynı ürünü satan, müşteriye ürün içeriği hakkında bilgi veren, sattığı ürüne sahip çıkan esnafın zincir marketlerin her türlü ürünü satması nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini. Kısıtlı sermayesi ile evini, ailesini geçindiren, yanında çalıştırdığı elemanlarla devlete yük olmadan istihdama katkı sağlayan esnafın bu haksız rekabetin bir an önce önlenmesini beklediğini kaydetti.

“Aynı işletmede araba lastiği ve ekmek satılmaz”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerde her sektörden ürün satışının esnaf ve sanatkarları mağdur ettiğini ifade ederek, bu marketlerde ekmek, peynir, zeytinin yanında beyaz eşya, araba lastiği, ev boyası, yatak örtüsü gibi birbiriyle alakası olmayan tüm ürünlerin satışa sunulduğunu, bunların yanı sıra mevsime ve döneme göre ürün çeşitliliği artarken yaz aylarında mangal araç ve gereçleri, bayramlarda ve özel günlerde hediyelik eşyalar, okul açılış dönemlerinde kırtasiye gibi her türlü ürünün satıldığını dile getirdi. Bunun da beraberinde onlarca sektördeki esnaf ve sanatkârı mağdur ettiğini anlatan Palandöken, yıllardır aynı ürünü satan, müşteriye ürün içeriği hakkında bilgi veren, sattığı ürüne sahip çıkan esnafın zincir marketlerin her türlü ürünü satması nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini. Kısıtlı sermayesi ile evini, ailesini geçindiren, yanında çalıştırdığı elemanlarla devlete yük olmadan istihdama katkı sağlayan esnafın bu haksız rekabetin bir an önce önlenmesini beklediğini kaydetti.

04 Şubat 2020 Salı 23:23
“Aynı işletmede araba lastiği ve ekmek satılmaz”

“TEKNİK ALT YAPI HİZMETİ GEREKTİREN ÜRÜNLERİN SATIŞINA DÜZENLEME GETİRİLMELİ”

Zincir marketlerde özellikle teknik alt yapı hizmeti ve garanti belgesi gerektiren ürünlerin satışının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ulusal zincir marketler, gıda ürünleri dışında teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, bijuteri, oyuncak, canlı çiçek, kontör, araç lastiğinden, motor yağı ve antifiriz gibi onlarca sektörün sattığı ürünleri satarak piyasanın dengesini bozuyor. Görünürde en çok bakkal ve büfelerin işini etkiliyor gibi gözükse de zincir marketlerin sattığı ürünler 70’e yakın sektörü direkt olarak etkiliyor. Zincir marketlerin gıda ürünleri dışında kafasına göre her türlü ürünü satmasının önüne geçilmeli. Perakende Yasası’nda yapılacak değişiklikle zincir marketlerin gıda dışındaki ürünleri satmasına sınırlama getirilmeli. Özellikle teknik alt yapı hizmeti ve ürün garantisi sunmayı gerektiren, yüksek meblağlı ürünlerin zincir marketlerdeki satışı kaldırılmalı” diye konuştu.

“ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ SATTIĞI ÜRÜNE SAHİP ÇIKAR”

Esnaf ve sanatkarların sattığı ürüne sahip çıktığını anlatan Palandöken, “Yıllardır aynı işi yapan esnafımız sattığı ürün konusunda müşterisine her türlü bilgiyi teknik ve alt yapı hizmetini sunmaktan çekinmez. Oysa zincir marketlerde kasa ve reyon görevlisi dışında müşterinin muhatap olabileceği, ürünler hakkında teknik bilgi alabileceği personel yok. Zincir marketlerden alınan ürünler arızalandığında vatandaş derdini anlatacak kimseyi bulamıyor. Garanti servisine ulaşamayan ya da ulaştığı halde istediği geri dönüşü alamayan çok sayıda tüketici var. Bu tarz durumlarda zincir marketler konunun muhatabı olamadığı gibi sorunun çözümü noktasında da işlevsiz kalabiliyor. Sattığı ürüne sahip çıkamayanlar o ürünü satmamalı” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)

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