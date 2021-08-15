“Aynı inanç ve kararlılıkla 2023 hedeflerine yürüyoruz”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, partilerinin 20. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak iktidarları döneminde ülkenin çağ atladığını söyledi.

Mesajında, 14 Ağustos 2001 tarihinde başlayan ve kuruluşundan 1 yıl sonra iktidar olan AK Parti'nin kutlu yürüyüşünün 20. yılını kutlamanın büyük gurur ve sevincini yaşadıklarını ifade eden Yusuf Ahlatcı, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde partimiz kurulduğu gün; 'Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözleri ile başlayıp halkımızın desteği ve güveni ile şahlanıp büyüyen büyük Türkiye sevdamız 20. yılında dahi ilk günkü kadar taze ve diridir” diye konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulduğu günden bu güne kadar kendisini millete adamış AK kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imza attığını vurgulayan İl Başkanı Ahlatcı, “Geride kalan 20 yılda pek çok başarıya imza atan AK Parti döneminde ülkemiz adeta çağ atlamış, ekonomiden, sağlığa, iç ve dış politikadan enerjiye, tarımdan ulaşıma, turizmden insan haklarına kadar pek çok alanda devrim niteliğinde çalışmalara imza atmıştır.

Türk siyasi tarihine adını altın harflerle yazdıran Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti, sadece ülkenizin değil, tüm İslam aleminin ve gönül coğrafyamızın umudu olmuştur. Bunu yaparken de en büyük destekçimiz milletimiz ve bir aile birlikteliğinde olduğu gibi aynı hedef doğrultusunda çalıştığımız teşkilatlarımız olmuştur. AK Parti’nin birer neferleri olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Adım adım 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediklerini belirten Ahlatcı mesajının devamında şu görüşlere yer verdi; “Bu duygu ve düşünceler içinde partimizin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarımızın her kademesinde görev yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, teşkilatımızda görev yapmış, bugün aramızda bulunmayan, ahirete irtihal etmiş kardeşlerimizi de rahmetle anıyorum.

AK Parti’yi kurarak tarihe düşülen notlarda bizim de katkımızın olmasını sağlayan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Partimizin 20. kuruluş yıl dönümünün teşkilatlarımıza ve desteğini artırarak devam ettiren aziz milletimize, ülkemize ve tüm dünya insanlığına hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor zamanlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm kurumlarımızla bölgelerimizde çalışmalarımız sürüyor, devletimiz milletimizin yanında, bu felaketlerinde üstesinden geleceğiz. Bu zor süreci yöneten Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta olmak üzere afet bölgelerimizde çalışan tüm görevlilerimizle teşekkür ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

