“Aynı idealleri paylaşıyoruz”

Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Alagöz, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Aktı, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı da katıldı.

Ülkenin içinden geçtiği şartlarla birlikte devletin bekası, ülkenin birliği, bütünlüğü, vatandaşların huzur ve refahını yükseltmek için yapılacak çalışmalarla ilgili BBP İl Başkanlığı’nı ziyaret ettiğini belirten AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu, ziyarette ilimizin beklenti ve talepleriyle ilgili istişarelerde bulunduklarını anlattı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Cumhur ittifakının 2023 zaferi için verimli bir saha çalışmasının nasıl yürütülebileceğini de ziyarette konuştuklarını söyleyen Milletvekili Kavuncu, BBP ile birlikte aynı idealleri paylaştıklarını dile getirdi.

BBP İl Başkanı Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Ali Arslan’ın da hazır bulunduğu ziyaret nedeniyle AK Parti Milletvekili Kavuncu ile beraberindeki heyete teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

