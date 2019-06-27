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Aynı anda sollama kazası: 2 kişi yaralı

Çorum’un Bayat İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aynı anda sollama kazası: 2 kişi yaralı

Çorum’un Bayat İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 21:23
Aynı anda sollama kazası: 2 kişi yaralı

Edinilen bilgiye göre; Çankırı- İskilip Karayolu Saray köyü mevkiinde M.Ç.(50), yönetimindeki araç ile önünde bulunan aracı sollamaya çalıştı. Bu sırada arkasından seyir halinde bulunan A.T.’de (45) yönetimindeki araçla aynı anda sollamaya çıkınca kaza meydana geldi. Araçlardan biri yol kenarında bulunan toprak yola saparak durabilirken, diğer araç ise bölgede faaliyet gösteren petrol istasyonunda akaryakıt pompasına çarparak durabildi.

Kazada, araç sürücüsü A.T ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.T.(63) isimli kadın yaralandı. Yaralılar sevk edildikleri Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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