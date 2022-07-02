Aynı aileden 5 kişi mantardan zehirlendi

Alınan bilgiye göre Çorum merkez Değirmendere Köyün’ de dağdan topladıkları mantarı yiyen aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri gerekçesiyle ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastane acil servisinde müdahaleleri yapılan A.E.K.(4), P.E.K.(7), İ.K.(26) ile 56 yaşındaki S.K.’nın, hayati tehlikelerinin bulunması nedeni ile yoğunbakım ünitesine alındığı öğrenildi.



Zehirlenme olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.