Çorum Belediyesi tarafından fuar alanında düzenlenen konsere Çorumluların ilgisi yoğun oldu. Ayna Grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde Çorumlular, zaman zaman Güleryüz'ün söylediği şarkılara eşlik etti. “Ölünce Sevemezsem Seni” gibi sevilen şarkıları da seslendiren Ayna Grubu müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.



Çorum'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Konser sırasında Ayna grubu kurucusu Erhan Güleryüz, “Uzun zamandır görüşmüyoruz. Çok güzel bir akşam olacak. Bizi buraya davet dene belediye başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.



“Gençleri seviyoruz”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşdın da, gençleri sevdiklerinin belirterek, “Bunun nişanesi olarak değerli sanatçıları gençlerimizle Çorumlularla buluşturuyoruz. Son derece mutluyuz. Bugün ülkemizdeki en önemli gruplardan sanatı ile duruşu ile sanatçının nasıl olacağını gösteren ekibimize teşekkür ediyoruz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İşiyle alkışı hak ediyorlar” diye konuştu.