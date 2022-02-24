AYM Üyesi Kenan Yaşar’a kutlama
Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Teknokent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Sarıarslan’ı kabul etti.
Güncel 24.02.2022, 18:49
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Geçtiğimiz günlerde AYM Üyeliği’ne seçilen Kenan Yaşar’ı ziyaret eden Başaranhıncal ile Sarıarslan kendisini kutlayarak yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
AYM Üyesi Kenan Yaşar da Başaranhıncal ile Sarıarslan’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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