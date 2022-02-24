AYM Üyesi Kenan Yaşar’a kutlama

Geçtiğimiz günlerde AYM Üyeliği’ne seçilen Kenan Yaşar’ı ziyaret eden Başaranhıncal ile Sarıarslan kendisini kutlayarak yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

AYM Üyesi Kenan Yaşar da Başaranhıncal ile Sarıarslan’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

