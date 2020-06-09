AYM Üyesi hemşehrimiz Bağcı yemin etti

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda Basri Bağcı için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını sürecinde ilk kez Bağcı’nın yemin töreninde yan yana gelmiş oldu.

Maske ve mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen törende ilk konuşmayı AYM Başkanı Zühtü Arslan yaparken, Batı’da yaşanan ırkçılığın özgürlükleri tehdit ettiğini, mültecileri ülkelerine almayarak erdemli bir toplum oluşturulamayacağını, yargının ve hakimin tarafsızlığının öncelikle bağımsızlığını gerektirdiğini vurguladı. Arslan, “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” dedi.

Arslan, AYM’nin sadece 2019’da 45 bin civarında bireysel başvuru aldığını da bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı’nın üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi töreni ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’ın konuşmasını takip etti. Törenin ardından Erdoğan, Zühtü Arslan tarafından uğurlandı.

(AA)