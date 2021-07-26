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AYM Başkanvekili Gökcan’ın Çorum ziyareti

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili, hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan, Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu. 

Güncel 26.07.2021, 20:04
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AYM Başkanvekili Gökcan’ın Çorum ziyareti

Gökcan’ın Valilik ziyaretinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de yer aldı. 
Ziyaret anısına Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, AYM Başkanvekili Gökcan’a çeşitli hediyeler armağan etti.

(Haber Merkezi)
 

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