Aylin Saç Tasarım ve Güzellik Salonu hizmete girdi

10 yıldır kuaför ve güzellik merkezlerinde sektörde deneyim kazanan ve eşi de erkek kuaförü olan Aylin Yirci’nin Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Cadde No. 17 adresinde kurduğu Aylin Saç Tasarım ve Güzellik Salonu düzenlenen törenle hizmete girdi.



Aylin Saç Tasarım ve Güzellik Salonu’nun açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Çorum Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Aylin Saç Tasarım ve Güzellik Salonu’nu gezerek bilgi aldı. Davetlilere çeşitli ikramlarda da bulunulan açılışta bilgi veren Aylin Yirci ile eşi Emrah Yirci, sektörde 10 yıllık bilgi birikimini tüm Çorumlu kadınlar için kullanacağını söyledi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmekten dolayı mutluluğunu dile getiren ve deneyimli bir ekiple hizmet vereceklerini söyleyen Aylin Yirci, saç, makyaj, ağda, kaç, röfle, kesim ve boya başta olmak üzere tüm kadınları salonlarına davet etti.



(Volkan SINAYUÇ)

