Aylin Nazlıaka bugün Çorum’a geliyor

CHP Genel Merkez Kadın Kolları tarafından Samsun ve Giresun’da düzenlenecek programlara katılacak olan Aylin Nazlıaka, Çorum’a da uğrayarak parti binasında Kadın Kolları ve yöneticilerle istişare toplantısı yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; bugün saat 16.30’da parti binasını ziyaret edecek olan Aylin Nazlıaka, saat 17.30’da da basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

Nazlıaka’nın önümüzdeki günlerde Çorum için ayrı bir program düzenleyeceği de edinilen bilgiler arasında.

(Uğur GÖRKEM)

