Aylin Nazlıaka bugün Çorum’a geliyor

CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın bugün ilimizde bir dizi programa katılacağı vurgulandı.

Aylin Nazlıaka’nın ilk olarak saat 13.00'de Çırağan Düğün Salonu'nda partiye yeni katılan kadınlar için düzenlenecek rozet takma törenine katılacağı belirtilirken, daha sonra ise Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan kadınları ziyaret edeceği öğrenildi.

Rozet takma törenine tüm Çorumlular ve partililer davet edildi.

(Aliye ÖNCEL)