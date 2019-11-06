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“Aylıklara yapılan artış eridi memur ve emekli alacaklı hale geldi”

BASK Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam, Temmuz-Ekim dönemindeki 4 aylık enflasyon oranının % 5.30’a ulaştığını belirterek, Temmuz ayında memur ve emekli aylıklarına yapılan % 5’lik artışın tamamının eridiğini, memur ve emeklilerinin alacaklı duruma geçtiğini dile getirdi.

“Aylıklara yapılan artış eridi memur ve emekli alacaklı hale geldi”

BASK Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam, Temmuz-Ekim dönemindeki 4 aylık enflasyon oranının % 5.30’a ulaştığını belirterek, Temmuz ayında memur ve emekli aylıklarına yapılan % 5’lik artışın tamamının eridiğini, memur ve emeklilerinin alacaklı duruma geçtiğini dile getirdi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 21:58
“Aylıklara yapılan artış eridi memur ve emekli alacaklı hale geldi”

Yeni ekonomik programın açıklanmasından sonra özellikle müdahale edildiğinden ve ayar verildiğinden emin olunan TÜİK rakamlarına göre Ekim ayında enflasyon oranının (TÜFE) % 2 arttığını kaydeden Çam, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları enflasyon oranları ile birlikte 4 aylık kümülatif artışın % 5.30’a ulaştığını, bu durumda memur ve emeklilerinin aylıklarına Temmuz ayında yapılan % 5’lik artışın erimekle kalmadığını, memur ve emeklileri yılın bitmesine 2 ay kala % 0.30 alacaklı hale geldiğini ifade etti.

30 Eylül 2019 tarihinde açıklanan 2020-2022 dönemi Yeni Ekonomik Programın (YEP) satır aralarındaki talimatların birer birer yerine getirildiğinin, 2020 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına anında yansıtılmasından anlaşıldığını belirten Çam, 2019 yılında artırılmayıp 2018 yılı miktarları aynı tutulan gündelik ve arazi tazminatlarına 2020 yılı için yapılan artışın, hedeflenen enflasyon %12 olmasına rağmen ne yazık ki % 9.7 oranda olduğunu belirtti.

2017 yılına göre artışın ise % 16 olduğunu anlatan Çam, aynı dönemdeki enflasyon miktarının ise % 40’ın üzerinde olduğunu söyledi.

Tasarının; 2020 yılında vergi ve harçlara % 20’nin üzerinde artış öngördüğünü hatırlatan Hayati Çam, “Hükumet bütçe açığını, yetkili sendikaları ve Hakem Kurulunu da yedeğine alarak memurların ekonomik ve sosyal hakları üzerinden kapatmaya kararlıdır.

Ekim ayı enflasyonu memur ve emeklileri için soğuk duş etkisi yapmaya devam etmektedir” dedi. (Haber Merkezi)

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