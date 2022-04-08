Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları %1,99, BIST 100 endeksi %3,65, Euro %4,74, mevduat faizi (brüt) %7,34 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %11,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları %1,48 oranında kazandırırken, BIST 100 endeksi %0,25, Euro %1,37, mevduat faizi (brüt) %4,06 ve DİBS %8,20 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. (Haber Merkezi)

