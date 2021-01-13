Aylık en yüksek getiri BIST 100 endeksinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Aralık ayına ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,57 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,20, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,66, Euro yüzde 2,98, Amerikan doları yüzde 5,66 ve külçe altın yüzde 6,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,12, DİBS yüzde 0,58, Euro yüzde 1,92, Amerikan doları yüzde 4,62 ve külçe altın yüzde 5,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile % 14,08, TÜFE ile ise % 18,97 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile yüzde 10,81, TÜFE ile ise yüzde 6,99 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile yüzde 6,33, TÜFE ile ise yüzde 14,87 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 14,32, TÜFE ile ise yüzde 7,44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK BAZDA KÜLÇE ALTIN

Yıllık değerlendirmede ise en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Külçe altın Yİ-ÜFE ile yüzde 31,81, TÜFE ile ise yüzde 43,94 oranında yatırımcısına kazandırdı. Yıllık bazda Yİ-ÜFE ile Euro yüzde 15,30, Amerikan Doları yüzde 5,30 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,30 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 10,99 ve DİBS yüzde 12,91 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile Euro yüzde 25,92, Amerikan Doları yüzde 14,99 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,54 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 2,79 ve DİBS yüzde 4,90 oranlarında kaybettirdi.

(Haber Merkezi)