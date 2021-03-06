Aylar sonra kısıtlamasız ilk hafta sonu

Hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Çorum’da kontrollü normalleşme ile uzun bir aradan sonra cumartesi günü yeniden sokağa çıkan vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Gazi Caddesi’ne gelen bazı vatandaşlar alışveriş yaparken, Havuzlu Park’ta ise çocuklar güvercinleri besledi.

Koronavirüs risk haritasına göre Orta Riskli İller arasında yer alan Çorum’da Pazar günü de sokağa çıkılabilecek.



