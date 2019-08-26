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“Ayırmak ve bölmek için bu toprakları vatanlaştırmadık”

MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü için açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Kaynar, “Biz; ayırmak ve bölmek için bu toprakları vatanlaştırmadık. Biz; dağıtmak ve parçalamak için bu toprakları yurt tutmadık. Hepsinden de önemlisi biz bu mukaddes topraklarda emanetçi, kiracı, gelip geçici, konargöçer olmadık, olmayacağız. Kuşkuya yer bırakmayacak şekilde söylemek lazımdır ki, millet olarak can verdik, bedel ödedik ve üzerinde yaşadığımız her karış yeri destansı mücadelemizle vatanlaştırdık” ifadelerini kullandı. MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, “Ağustos ayı milletçe elde ettiğimiz zaferlerimizin, tarihe yön vermiş başarılarımızın ve göğsümüzü kabartan kahramanlıklarımızın yaşandığı ve ortaya çıktığı bir zamanı işaret etmektedir.

“Ayırmak ve bölmek için bu toprakları vatanlaştırmadık”

MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü için açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Kaynar, “Biz; ayırmak ve bölmek için bu toprakları vatanlaştırmadık. Biz; dağıtmak ve parçalamak için bu toprakları yurt tutmadık. Hepsinden de önemlisi biz bu mukaddes topraklarda emanetçi, kiracı, gelip geçici, konargöçer olmadık, olmayacağız. Kuşkuya yer bırakmayacak şekilde söylemek lazımdır ki, millet olarak can verdik, bedel ödedik ve üzerinde yaşadığımız her karış yeri destansı mücadelemizle vatanlaştırdık” ifadelerini kullandı. MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, “Ağustos ayı milletçe elde ettiğimiz zaferlerimizin, tarihe yön vermiş başarılarımızın ve göğsümüzü kabartan kahramanlıklarımızın yaşandığı ve ortaya çıktığı bir zamanı işaret etmektedir.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:53
“Ayırmak ve bölmek için bu toprakları vatanlaştırmadık”

Bunlardan birisi de son yurdumuzu bize kazandıran Malazgirt Meydan Muharebesi’dir. Hürmet ve hayranlıkla andığımız ecdadımız, Sultan Alparslan liderliğinde 26 Ağustos 1071 Cuma günü, Bizans’a pençesini geçirmiş ve Anadolu’ya vatan mührünü vurmuştur. Bu kutlu galibiyetin gerisinde hiç şüphesiz, Buharalı Ebu Cafer Muhammed’in manevi desteği, yapılan fedakârlıklar, çekilen çileler, sınırları iyi çizilmiş milli stratejiler, feda edilen faziletli ömürler belirleyici ve tayin edici bir özellik göstermiştir. Malazgirt Zaferi, sonuçları itibariyle Türk tarihinin en mübarek, en şanlı ve en görkemli zaferlerinden birisi olarak tarihe nam bırakmış ve hepimizin gururu haline gelmiştir. Her yanı bir cennet köşesi olan aziz vatanımız gözlerini 948 yıl önce açmış, hasretle beklediği sevdalılarıyla böylelikle tanışmış ve de kaderimiz olarak maddi ve manevi servetimiz olmuştur.

Yaklaşık 9,5 asırdır altında kefensiz yatan şehitlerimizle, üstünde bulunan bin bir güzellikle bu topraklar şeref tacımız, inmeyecek bayrağımız ve devrolunmayacak hazinemiz olarak gönüllerde yücelmiştir. Unutulmamalıdır ki; Biz; ayırmak ve bölmek için bu toprakları vatanlaştırmadık. Biz; dağıtmak ve parçalamak için bu toprakları yurt tutmadık. Hepsinden de önemlisi biz bu mukaddes topraklarda emanetçi, kiracı, gelip geçici, konargöçer olmadık, olmayacağız. Kuşkuya yer bırakmayacak şekilde söylemek lazımdır ki, millet olarak can verdik, bedel ödedik ve üzerinde yaşadığımız her karış yeri destansı mücadelemizle vatanlaştırdık. 948 yıl önceki büyük zaferimizin rövanşını almaya çalışan Bizans’ın bu çağdaki varislerine de müsaade etmeyeceğimizi, fırsat vermeyeceğimizi herkesin bilmesinde sonsuz yararlar olacaktır.

Malazgirt’teki şanlı muzafferiyetin 948. yıldönümünde büyük Hakanımız Sultan Alparslan’ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları Şad olsun” dedi. (Haber Merkezi)

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