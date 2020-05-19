Yakalandığı amansız hastalığı karşı uzun süredir verdiği mücadeleyi kaybeden Ayhan Öztekin’in cenazesi bugün Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah' tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.
Ayhan Öztekin hayatını kaybetti
Sungurlu’nun tanınmış isimlerinden, Sunka ve Larton kâğıt fabrikalarının sahipleri Salih Zeki Öztekin ve Levent Öztekin'in babaları Ayhan Öztekin vefat etti.
19 Mayıs 2020 Salı 10:36
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Yakalandığı amansız hastalığı karşı uzun süredir verdiği mücadeleyi kaybeden Ayhan Öztekin’in cenazesi bugün Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.