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Ayhan Öztekin hayatını kaybetti

Sungurlu’nun tanınmış isimlerinden, Sunka ve Larton kâğıt fabrikalarının sahipleri Salih Zeki Öztekin ve Levent Öztekin'in babaları Ayhan Öztekin vefat etti. 

19 Mayıs 2020 Salı 10:36
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Ayhan Öztekin hayatını kaybetti

Yakalandığı amansız hastalığı karşı uzun süredir verdiği mücadeleyi kaybeden Ayhan Öztekin’in cenazesi bugün Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah' tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

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